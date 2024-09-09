Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили позиции ВСУ на каховском направлении

«Приехал, отработал, уехал. Противнику придется искать наше орудие и нас в довольно большом квадрате. Противник не дремлет, не надо его недооценивать. [ВСУ] постоянно ведут такую же разведку, как и мы. Противник силен, но мы сильнее», ― заявил командир взвода с позывным Медведь.