Расчет этого орудия постоянно перемещается вдоль линии боевого соприкосновения. При обнаружении и подтверждении цели разведкой артиллеристам поступает боевая задача, после чего они оперативно выдвигаются на новую огневую позицию, наводят цель и наносят удары.
В этот раз целью «кочующих» артиллеристов стали позиции опорного пункта противника на правом берегу Днепра.
«Приехал, отработал, уехал. Противнику придется искать наше орудие и нас в довольно большом квадрате. Противник не дремлет, не надо его недооценивать. [ВСУ] постоянно ведут такую же разведку, как и мы. Противник силен, но мы сильнее», ― заявил командир взвода с позывным Медведь.
Гаубица Д-30 способна вести огонь 122-миллиметровыми снарядами на 360 градусов вокруг своих позиций. Стрельба ведется на расстоянии 15 км осколочно-фугасными боеприпасами.
Ранее, 2 сентября, на каховском направлении в Херсонской области расчеты 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации и минометный расчет ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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