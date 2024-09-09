Два человека погибли при столкновении авто в Челябинской области

Водитель и 18-летний пассажир погибли при столкновении автомобилей Changan и ВАЗ в Аргаяшском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
Смертельная авария произошла 8 сентября в 18:30. На 17 километре автодороги Долгодеревенское — Кыштым 77-летний водитель Changan не убедился в безопасности маневра, выезжая на главную дорогу. Автомобиль столкнулся с ВАЗ-2107, за рулём которого был 50-летний мужчина.
«В результате ДТП водитель автомобиля Changan и пассажир автомобиля ВАЗ 2006 года рождения скончались на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции.
Пассажирка Changan, водитель ВАЗ и его 16-летний пассажир госпитализированы. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.