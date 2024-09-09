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Два человека погибли при столкновении авто в Челябинской области

Ещё трое госпитализированы.

Источник: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Водитель и 18-летний пассажир погибли при столкновении автомобилей Changan и ВАЗ в Аргаяшском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Смертельная авария произошла 8 сентября в 18:30. На 17 километре автодороги Долгодеревенское — Кыштым 77-летний водитель Changan не убедился в безопасности маневра, выезжая на главную дорогу. Автомобиль столкнулся с ВАЗ-2107, за рулём которого был 50-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель автомобиля Changan и пассажир автомобиля ВАЗ 2006 года рождения скончались на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции.

Пассажирка Changan, водитель ВАЗ и его 16-летний пассажир госпитализированы. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.