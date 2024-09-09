46 человек пострадали в ДТП за неделю в Иркутской области

Только за минувшую неделю на дорогах Иркутской области в ДТП пострадали 33 взрослых и 13 детей. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, всего за этот период зафиксировали 41 аварию. Для пяти человек дорожные происшествия закончились смертью.