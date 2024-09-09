46 человек пострадали в ДТП за неделю в Иркутской области

Только за минувшую неделю на дорогах Иркутской области в ДТП пострадали 33 взрослых и 13 детей. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, всего за этот период зафиксировали 41 аварию. Для пяти человек дорожные происшествия закончились смертью.
— В трех случаях автомобилисты управляли транспортными средствами, не имея права управления, шесть водителей оставили место ДТП, в четырех авариях отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, — поделились в ведомстве.
Распространенной причиной автокатастроф стала неправильно выбранная для движения скорость, из-за этого водители попали в ДТП 11 раз. Правила проезда через «зебру» и предоставление преимущества пешеходу нарушали суммарно 12 раз. В трех случаях автовладельцы не соблюдали дистанцию между транспортными средствами и выезжали на «встречку».
Также в 17 ситуация аварии произошли из-за недостатков автодорог: отсутствие оснащения, разметки, тротуаров, ограждений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре и районе за неделю произошло 25 аварий.