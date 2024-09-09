«Если бы она этого не сделала, я мог ее убить…»: жительница Бурятии ударила ножом избивавшего ее мужа и получила срок

— Мы помирились прямо в больнице, — вспоминает пострадавший в кухонных разборках мужчина. — Я ничего толком не помнил, ведь был пьян. Она тоже призналась, что все было, как в тумане, но рассказала свою версию событий. Якобы после того, как ее избил, я пошел в коридор, а жена догнала меня и в порыве гнева вонзила нож в спину. Это же она рассказала следователям. Через пять дней я вспомнил, что все было совсем не так. На кухне я продолжил ее избивать, и она ткнула меня ножом, чтобы остановить, но это меня еще больше разозлило, и я бил еще. Раны были незначительными — 2−3 миллиметра глубиной. В один момент я увернулся и Аня, уже не выдержав, ударила меня в спину и намного сильнее. То есть она не нападала исподтишка. Это был последний — седьмой удар. Зачем она дала другие показания? Ответить Аня не смогла. Я пояснил все следователям, но мои слова уже не принимали всерьез.