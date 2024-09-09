«Если бы она этого не сделала, я мог ее убить…»: жительница Бурятии ударила ножом избивавшего ее мужа и получила срок

Этой зимой в семье Дениса Редикальцева и Анны Трифоновой из Бурятии произошла ссора. Одна из многих за 12 лет совместной жизни. Но в этот раз все едва не кончилось трагедией. 38-летний мужчина попал в больницу с ножевыми ранениями, а его гражданская жена стала главной подозреваемой по уголовному делу. Сегодня 36-летняя Анна находится в колонии, где отбывает срок за покушение на убийство своего благоверного.
Однако сам Денис с решением суда не согласен, так как считает его слишком суровым. Еще во время следствия заявил, мол, любимую простил. Да и в случившемся виноват не меньше, ведь набросился на супругу с кулаками, а та лишь защищалась. К тому же у Анны остались сын-подросток и пожилая мама с инвалидностью.
В деталях семейной драмы разбиралась корреспондент КП-Иркутск.
— Они познакомились в общей компании в Улан-Удэ, — вспоминает сестра осужденной Мария. — Тогда у Ани уже был ребенок. Она рассказывала, что ей понравилось, как Денис играет на гитаре. Меньше, чем через месяц они стали жить вместе, но со временем так и не расписались. Вскоре оказалось, что Денис любит выпить. А пьяным становится другим человеком: настолько агрессивным, что не контролирует себя. Не раз поднимал руку на Аню, а однажды сломал нос. Мы постоянно спрашивали, зачем она его прощает. Она отвечала, что любит, что жалко его, что пропадет без нее.
Не так давно супруги переехали из столицы Бурятии в село Барыкино-Ключи с населением около 200 человек. Семья обзавелась огородом, хозяйством и перевезла с собой сына Анны и ее мать. Пенсионерка и школьник поселились в соседнем доме, что в 300-х метрах. Так, женщина хотела оградить мужа от соблазнов: увеселительных заведений и приятелей-собутыльников. Но это не помогло. В феврале в гости к Денису впервые за долгое время приехал брат. В честь этого мужчины закупились алкоголем и устроили застолье. Вечером уже хмельные родственники куда-то засобирались, чтобы продолжить праздник, что не понравилось Анне.
— Она оскорбила меня, сказала ложиться спать, — рассказал корреспонденту КП-Иркутск Денис. — Брат лег и уснул, а я разозлился на нее, начал ругаться и ударил в лицо. Из носа у нее пошла кровь. Она попыталась разбудить брата, но тот не просыпался. Я повалил ее на пол и бил по голове, рукам, ногам, в грудь. Я мог покалечить ее и даже убить…
Анна попыталась выбежать из дома, но дверь была заперта на крючок, который тяжело было открыть. Женщина бросилась на кухню и попыталась припугнуть мужа. Произошедшее далее подробно описано в приговоре суда:
«Трифонова А. взяла лежавший на кухонном гарнитуре нож, с которым подошла к Редикальцеву Д. и нанесла этим ножом множество ударов в область расположения жизненно важных органов, а также по телу Редикальцева Д…».
По словам Дениса, раненый он убежал в дом к теще, где потерял сознание. Скорую помощь и полицию вызвала сама Анна. До ближайшей больницы было тридцать минут пути. Сибиряк потерял много крови и находился в тяжелом состоянии. Лезвие задело печень. Ночью ему провели операцию, а на следующий день пациент пришел в себя.
— Во время допроса Аня частично признала вину и рассказала, что, действительно, ранила Дениса. Говорила: «Думала, что он меня убьет», — делится с журналистом Мария Трифонова. — Но умысла убить не было. Ведь зачем ей тогда было вызывать медиков, а потом ухаживать за ним, когда его выписали?
— Мы помирились прямо в больнице, — вспоминает пострадавший в кухонных разборках мужчина. — Я ничего толком не помнил, ведь был пьян. Она тоже призналась, что все было, как в тумане, но рассказала свою версию событий. Якобы после того, как ее избил, я пошел в коридор, а жена догнала меня и в порыве гнева вонзила нож в спину. Это же она рассказала следователям. Через пять дней я вспомнил, что все было совсем не так. На кухне я продолжил ее избивать, и она ткнула меня ножом, чтобы остановить, но это меня еще больше разозлило, и я бил еще. Раны были незначительными — 2−3 миллиметра глубиной. В один момент я увернулся и Аня, уже не выдержав, ударила меня в спину и намного сильнее. То есть она не нападала исподтишка. Это был последний — седьмой удар. Зачем она дала другие показания? Ответить Аня не смогла. Я пояснил все следователям, но мои слова уже не принимали всерьез.
Согласно данным следствия, будучи подозреваемой, женщина призналась, что была обижена на Дениса, поэтому хотела причинить ему ту боль, которую он не раз причинял ей. При этом, смерти любимого не хотела. А, как все произошло и в какой последовательности, не помнила. По следам крови на полу, она сделала вывод, что ранила мужа в коридоре, но экспертиза показала, что кровь принадлежит ей самой.
— В материалы дела следователь включила показания брата Дениса, но тот весь следующий день спал. Позже он никаких показаний также не давал и готов подтвердить это, когда вновь вернется в Бурятию из командировки, — утверждает Мария.
Анну Трифонову судили по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса «Покушение на убийство», с чем ее близкие были не согласны. Они наняли адвоката, чтобы переквалифицировать статью на «Превышение самообороны», но тот ничем не смог помочь.
В результате подсудимой назначили четыре года лишения свободы, смягчив наказание из-за наличия несовершеннолетнего ребенка, которого теперь воспитывает бабушка. Изменить ситуацию не помогла и апелляция. Bepxoвный суд Бурятии оставил решение без изменения. Анну арестовали и этапировали в колонию общего режима на территории соседней Иркутской области. Теперь связь с Денисом она может поддерживать только с помощью писем.
— Я думал официально пожениться, чтобы иметь право на продолжительные свидания и звонки. Когда навещал ее в СИЗО, она говорила, что не верит в происходящее. Будто это не с ней. Я хочу, чтобы она вернулась домой, ведь со мной все в порядке, претензий я не имею. Брошу пить, и заживем по-новому.
В настоящее время ситуацией Анны занимается другой юрист. Женщина направила жалобы в Следственный комитет и прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку и пересмотреть итоги расследования. Однако пока официальных ответов от ведомств не поступило.