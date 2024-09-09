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Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 11 улиц

Энергетики устраняют аварию на сетях, оставившую без света 11 улиц Владивостока.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Аварийные бригады энергетиков устраняют аварию на сетях, оставившую без электроэнергии дома и социально важные объекты на 11 улицах во Владивостоке, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).

«В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Воропаева, Спортивная, Стрелковая, Фадеева, Ватутина, Мира, Приходько, Саперная, Стрелковый пер.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что устранением аварии занимаются специалисты ВПЭС, ориентировочное время восстановления энергоснабжения — 16.50 (11.50 мск).

ЖКХ