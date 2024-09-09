Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 11 улиц

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Аварийные бригады энергетиков устраняют аварию на сетях, оставившую без электроэнергии дома и социально важные объекты на 11 улицах во Владивостоке, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).