Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 11 улиц

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Аварийные бригады энергетиков устраняют аварию на сетях, оставившую без электроэнергии дома и социально важные объекты на 11 улицах во Владивостоке, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).
«В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Воропаева, Спортивная, Стрелковая, Фадеева, Ватутина, Мира, Приходько, Саперная, Стрелковый пер.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что устранением аварии занимаются специалисты ВПЭС, ориентировочное время восстановления энергоснабжения — 16.50 (11.50 мск).