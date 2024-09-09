Экс-замгубернатора Томской области осудили за организацию растраты

НОВОСИБИРСК, 9 сен — РИА Новости. Советский райсуд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина к пяти годам колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании, сообщает прокуратура региона.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления», — рассказали в надзорном ведомстве.
Гурдина признали виновным по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 УК (организация растраты), части 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа). Как установил суд, бывший чиновник разработал преступную схему, направленную на «растрату в пользу коммерческой организации денежных средств, выделенных из областного бюджета на разработку и обоснование концепции проекта “Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области”.
Соучастником преступления стал директор регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, которому фактически были вверены бюджетные деньги. Директор фонда, действуя по указанию замгубернатора, оплатил коммерческой организации работы по завышенной стоимости, в результате чего региональный бюджет не досчитался более 79 миллионов рублей, рассказали в прокуратуре.
Кроме того, отметили в надзорном ведомстве, подсудимый при трудоустройстве на должность замгубернатора представил два подложных диплома о высшем образовании. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления Федеральной службы безопасности.
«Чиновник также признан виновным в использовании заведомо подложного документа, ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, от отбывания которого он освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — сообщили в прокуратуре.
Суд также частично удовлетворил гражданский иск прокуратуры и взыскал с осужденного в счет возмещения ущерба 79 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в силу.
Бывшего вице-губернатора задержали в июне 2022 года. Гурдин занимал должность заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Он ушел в отставку «в связи с окончанием срока служебного контракта» 12 мая 2022 года после отставки губернатора Сергея Жвачкина и назначения на пост врио главы региона Владимира Мазура.
В администрации Томской области Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В частности, он курировал развитие Особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в Северске.