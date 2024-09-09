Экс-замгубернатора Томской области осудили за организацию растраты

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления», — рассказали в надзорном ведомстве.