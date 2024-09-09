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Алаудинов сообщил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВС России сорвали попытку прорыва украинских сил на двух участках в Курской области, заявил вечером в воскресенье командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

Источник: РИА "Новости"

«Противник пытался сегодня на двух участках продавиться, к нашей радости ничего у противника не получилось. Противник несет большие потери», — сказал генерал на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

За сутки на Суджанском направлении уничтожены две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус, одна САУ и одна пушка «неустановленного образца», добавил Алаудинов.

Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как уточнял начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.