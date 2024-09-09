В порту Лесосибирска столкнулись две баржи

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что столкновение барж, груженных минеральным концентратом, произошло накануне. Одна из них подходила в порт на разгрузку и в этот момент столкнулась с другой. В результате столкновения одна из них получила повреждение. Часть груза упала в воду.