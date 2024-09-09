В порту Лесосибирска столкнулись две баржи

Сотрудники Красноярской транспортной прокуратуры проводят проверку по факту повреждения баржи в Лесосибирском порту, в результате столкновения ее с другим плавсредством.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что столкновение барж, груженных минеральным концентратом, произошло накануне. Одна из них подходила в порт на разгрузку и в этот момент столкнулась с другой. В результате столкновения одна из них получила повреждение. Часть груза упала в воду.
В ведомстве сообщают, что угроза загрязнения водного объекта отсутствует. Пострадавших нет. Водолазы поднимают упавший груз. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности судоходства.