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В порту Лесосибирска столкнулись две баржи

Угрозы загрязнения водного объекта нет.

Сотрудники Красноярской транспортной прокуратуры проводят проверку по факту повреждения баржи в Лесосибирском порту, в результате столкновения ее с другим плавсредством.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что столкновение барж, груженных минеральным концентратом, произошло накануне. Одна из них подходила в порт на разгрузку и в этот момент столкнулась с другой. В результате столкновения одна из них получила повреждение. Часть груза упала в воду.

В ведомстве сообщают, что угроза загрязнения водного объекта отсутствует. Пострадавших нет. Водолазы поднимают упавший груз. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности судоходства.