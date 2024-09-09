В Хабаровском крае пожар унес жизнь женщины

В обоих случаях не были установлены автономные пожарные извещатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В селе Гатка Советско-Гаванского района около девяти часов вечера, пламя охватило комнату на первом этаже, и только спустя 45 минут пожарным удалось его остановить. На кровати была обнаружена 60-летняя женщина — хозяйка квартиры, страдающая от перелома ноги и находившаяся на домашнем лечении. К сожалению, женщину спасти не удалось. Специалисты Госпожнадзора МЧС России рассматривают различные версии произошедшего, однако одна из наиболее вероятных — неосторожное обращение с сигаретой.
Второй пожар случился в селе Богородское Ульчского района, когда его житель в 13.50 (по местному времени) сам вызвал пожарную охрану, оказавшись в ситуации, когда его летняя кухня горела. Пламя удалось остановить менее чем за полчаса, но ущерб уже был нанесён: повреждены потолочные перекрытия и стены помещения. 43-летний мужчина рассказал дознавателю МЧС России, что решил подогреть воду кипятильником, поставил его на кухонный стол и забыл. Когда вода полностью выкипела, электроприбор начал дымиться и пылать с огнём. Пытаясь спасти свою кухню, владелец дома бросился в борьбу с огнём, но пламя оказалось сильнее. В результате он получил ожоги обеих рук и был вынужден обратиться за помощью в районную больницу.