В Хабаровском крае пожар унес жизнь женщины

Второй пожар случился в селе Богородское Ульчского района, когда его житель в 13.50 (по местному времени) сам вызвал пожарную охрану, оказавшись в ситуации, когда его летняя кухня горела. Пламя удалось остановить менее чем за полчаса, но ущерб уже был нанесён: повреждены потолочные перекрытия и стены помещения. 43-летний мужчина рассказал дознавателю МЧС России, что решил подогреть воду кипятильником, поставил его на кухонный стол и забыл. Когда вода полностью выкипела, электроприбор начал дымиться и пылать с огнём. Пытаясь спасти свою кухню, владелец дома бросился в борьбу с огнём, но пламя оказалось сильнее. В результате он получил ожоги обеих рук и был вынужден обратиться за помощью в районную больницу.