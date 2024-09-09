Полицейские перекрыли зарубежный канал поставок наркотиков в Норильск

В Москве силовики задержали 39-летнего уроженца Красноярского края, организовавшего зарубежный канал поставок наркотиков в Норильск. Об этом сообщили в управлении транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.
По данным МВД, 39-летний обвиняемый отправлял замаскированные под косметику и продукты питания наркотики в Норильск с помощью сервиса международной доставки. В дальнейшем посылку получал 23-летний мужчина, который уже в северном городе сбывал запрещённые вещества с помощью закладок.
«Вознаграждение 23-летний обвиняемый получал через криптовалютный кошелёк. Сотрудники транспортной полиции задержали данного гражданина в Норильске в момент получения очередного почтового отправления курьерской доставкой», — рассказали в полиции.
В общей сложности злоумышленникам удалось ввести в Россию около трёх килограмм наркотиков. Следователями возбуждены уголовные дела по статьям 30, 228, 228.1 и 229.1 УК РФ.
Обоих обвиняемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.