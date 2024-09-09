Полицейские перекрыли зарубежный канал поставок наркотиков в Норильск

По данным МВД, 39-летний обвиняемый отправлял замаскированные под косметику и продукты питания наркотики в Норильск с помощью сервиса международной доставки. В дальнейшем посылку получал 23-летний мужчина, который уже в северном городе сбывал запрещённые вещества с помощью закладок.