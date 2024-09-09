Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в районе крупного пожара на промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее МЧС РФ сообщило, что в промзоне на улице Коммунистической в уральской столице на 1 тысяче квадратных метров загорелись покрышки.
«Организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки… Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.