Олбани
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге

Роспотребнадзор проверяет воздух в районе пожара на промзоне в Екатеринбурге.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в районе крупного пожара на промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее МЧС РФ сообщило, что в промзоне на улице Коммунистической в уральской столице на 1 тысяче квадратных метров загорелись покрышки.

«Организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки… Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

пожары