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В Ростове-на-Дону спасатели потушили мебельный цех на улице Черевичкина

В Ростове спасатели всю ночь тушили полыхающий мебельный цех.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону спасатели потушили мебельный цех. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

— В 6:00 полная ликвидация огня, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что пожар произошел вечером 8 сентября на улице Черевичкина, 97. На территории предприятия загорелись два ангара. Огонь за считанные минуты охватил порядка тысячи квадратных метров территории. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить пламя. Спасатели работали на месте ЧП всю ночь.

В тушении были задействованы 42 пожарных и 12 спецмашин. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.