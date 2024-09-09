В Ростове-на-Дону спасатели потушили мебельный цех на улице Черевичкина

Напомним, что пожар произошел вечером 8 сентября на улице Черевичкина, 97. На территории предприятия загорелись два ангара. Огонь за считанные минуты охватил порядка тысячи квадратных метров территории. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить пламя. Спасатели работали на месте ЧП всю ночь.