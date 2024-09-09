Рыбаки веслом насмерть забили волка в Нижнеилимском районе

Поводом стал опубликованный в соцсетях видеоролик, на котором двое мужчин на лодке забивают веслом плывущего волка, сообщает ИА «ТК Город».
Как написал Telegram-канал «ЖЕЛ ИЛИМ — НОВОСТИ Железногорск- Илимского и Нижнеилимского района», первым опубликовавший видео, «хищник не создавал для них угрозу, двое мужчин веслом забили беззащитного зверя, который захлебнулся и утонул».
«Прокуратурой направлена информация в правоохранительные органы, Службу по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области для принятия мер в рамках компетенции. Рассмотрение информаций находится под контролем прокуратуры», — прокомментировали ситуацию в надзорном ведомстве.