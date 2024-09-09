Рыбаки веслом насмерть забили волка в Нижнеилимском районе

«Прокуратурой направлена информация в правоохранительные органы, Службу по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области для принятия мер в рамках компетенции. Рассмотрение информаций находится под контролем прокуратуры», — прокомментировали ситуацию в надзорном ведомстве.