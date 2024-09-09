15-летний подросток утонул в карьере в Челябинской области

В Карабаше спасатели подняли из карьера тело 15-летнего юноши. Об этом сообщили 9 сентября в поисково-спасательной службе региона.
Уточняется, что парень отправился на утреннюю пробежку и пропал. Его искали более суток. Полицейские восстановили маршрут передвижения подростка и установили место трагедии. Оказалось, мальчик решил искупаться в карьере на окраине города, однако заплыв оказался смертельным.
Тело погибшего нашли недалеко от берега, на глубине двух метров. Спасатели подняли труп при помощи «кошки» и передали сотрудникам полиции.