15-летний подросток утонул в карьере в Челябинской области

Уточняется, что парень отправился на утреннюю пробежку и пропал. Его искали более суток. Полицейские восстановили маршрут передвижения подростка и установили место трагедии. Оказалось, мальчик решил искупаться в карьере на окраине города, однако заплыв оказался смертельным.