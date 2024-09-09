Убийцу отца пятерых детей из Красноярского края приговорили к 8 годам колонии

Напомним коротко историю преступления. В начале нулевых Ащеул — так называют его в поселке — пошел по кривой: сколотил банду, стал кошмарить не только Курагинский район, но и соседние. В 2017 году его в очередной раз осудили, дали в совокупности 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако более года назад он подписал контракт с Минобороны.