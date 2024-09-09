Убийцу отца пятерых детей из Красноярского края приговорили к 8 годам колонии

Абаканский гарнизонный военный суд вынес решение в отношении рядового Андрея Ащеулова: его признали виновным в убийстве 50-летнего жителя поселка Большая Ирба (в Курагинском районе Красноярского края).
Напомним коротко историю преступления. В начале нулевых Ащеул — так называют его в поселке — пошел по кривой: сколотил банду, стал кошмарить не только Курагинский район, но и соседние. В 2017 году его в очередной раз осудили, дали в совокупности 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако более года назад он подписал контракт с Минобороны.
Весной 2024 года вернулся на родину восстанавливаться после ранения, хотя на самом деле пьянствовал и дебоширил. 26 мая днем ему на глаза попались двое мужчин на велосипеде. В итоге Ащеул вынес ружье и сделал один выстрел в голову одному из них. Потерпевший скончался на месте.
В связи с обстоятельствами уголовное дело передали в военно-следственный отдел СК России. Расследование, как видим, было недолгим — осужденный признал свою вину. Однако наказание — восемь лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время на его обжалование, говорится в сообщении пресс-службы суда.