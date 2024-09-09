В пермском ночном клубе посетитель открыл стрельбу

О случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы, выложив кадры, на которых видно скорую помощь у ночного клуба на улице Ленина, 60. Пермяки сообщают, что во время стрельбы пострадали люди, и пол заведения испачкан кровью.
«Новости Перми» попросили прокомментировать ситуацию в полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что в настоящее время сотрудниками полиции Ленинского района г. Перми проводится проверка по факту инцидента, который произошел в одном из ночных клубов.
"Предварительно установлено, что конфликт произошел между охраной и тремя гражданами, находившимися в стоянии алкогольного опьянения, которых не пустили в клуб. Администрация заведения вызвала полицию. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Личности правонарушителей установлены.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — отмечают в полиции.