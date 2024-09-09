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Убийца беременной омички выступил в суде с последним словом

Прокурор запросил для него пожизненное заключение.

Источник: Аргументы и факты

В Омском областном суде проходит судебное заседание по делу омича, который убил свою 18-летнюю беременную сожительницу. В суде находится корреспондент «АиФ в Омске».

Прокурор запросил для обвиняемого пожизненное лишение свободы. Никаких смягчающих обстоятельств нет. На суде обвиняемый заявил, что любил убитую и хотел связать с ней свою жизнь.

Взяв последнее слово, убийца заявил:

«Вину признаю частично. Убивать я не хотел. Сожалею о том, что произошло. Всё», — сказал Сергей, стоя в наручниках.

Также стало известно, что убийца принёс свои извинения перед родителями убитой. Приговор будет известен позже, «АиФ в Омске» следит за развитием событий.