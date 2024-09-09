Уход за растениями продлит жизнь, а стрижка привлечет болезни. Зурхай от бурятского ламы на неделю с 9 по 15 сентября

А вот в четверг можно смело собирать чемоданы, покупать билеты и отправляться в соседние регионы и страны. Поездка пройдет без проблем. Ненастья обойдут такие знаки как: Тигр, Заяц и Обезьяна. К сожалению, не сложится день для Коров, Драконов и Собак, но это лишь временно.