Уход за растениями продлит жизнь, а стрижка привлечет болезни. Зурхай от бурятского ламы на неделю с 9 по 15 сентября

Настоятель Курумканского дацана в Бурятии традиционно приоткрыл завесу будущего и составил зурхай на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года. Гороскоп основан на древней тибетской астрологии и помогает выбрать благоприятные и неблагоприятные дни для тех или иных дел: путешествий, работы, новых начинаний, покупок и так далее.
В начале рабочей недели можно успешно заняться животноводством, выращиванием растений и уходом за ними. Это поможет зарядиться здоровьем и долголетием.
Судьба благоволит людям, которые посвятят день культуре, науке, торговле и военным делам. Также в руках буду спориться такие дела как: приготовление лекарств, домашних блюд, заготовок впрок.
Что касается стрижки волос — сделанная 9 сентября прическа, украсит и женщин, и мужчин. А вот самыми везучими будут родившиеся в годы Овцы и Собаки.
Но стоит не забывать и об осторожности! Бурятский лама предупреждает, неприятностями могут обернуться путешествия, переезды, дела охотничьи и даже шоппинг. Стоит отложить и новые начинания.
— Крайне не рекомендуется рыть колодец, бурить скважину, — обращает внимание Еши Намжил лама.
Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, бизнеса, путешествий и военных дел.
— Дача денег, прочего в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование, а также вклады, инвестиции и вложения сулят рост, процветание, развитие, — говорится в прогнозе.
Невидимую помощь ощутят те, кто появился на свет под знаками Мыши, Змеи, Коня и Свиньи. Эти люди смогут много преодолеть. Чего, к сожалению, нельзя сказать о Обезьянах.
Ламы рекомендуют не рисковать и не увлекаться экстримом, в том числе: скачками, гонками. На другую дату лучше перенести свадьбу и похороны. Либо не стоит посещать их в качестве гостя.
Стрижка волос во вторник приведет к ссоре, конфликтам, скандалам.
Все также благоприятными сферами считаются животноводство, растениеводство, культура, наука, торговля. Счастливыми и крепкими будут заключенные в этот день браки, успешными станут любые начинания. Удача благоволит всем, кто связан с судом и делами судебными.
Хотите прожить, как можно дольше? Посадите растение или просто полейте комнатные цветы, приготовьте что-нибудь вкусненькое для близких или себя любимого, займитесь заготовками или постригите волосы.
Желаете расположения фортуны? И на этот случай есть совет. Купите одежду или украшения и обязательно наденьте обновки. От бедности и бесплодия спасут благие дела. Уверенно идут к своим целям те, кто родился в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. Немного труднее будет Змеям.
— Среда — неблагоприятный день для путешествий, переездов, кочёвок, рубки дерева, куста, военных и охотничьих дел, — говорит Еши Намжил лама.
А вот в четверг можно смело собирать чемоданы, покупать билеты и отправляться в соседние регионы и страны. Поездка пройдет без проблем. Ненастья обойдут такие знаки как: Тигр, Заяц и Обезьяна. К сожалению, не сложится день для Коров, Драконов и Собак, но это лишь временно.
— Неблагоприятный день для многих начинаний, покупки б/у техники, одежды, обуви, брачных и похоронных дел, — предостерегает зурхай. — Стрижка волос — к болезни, упадку сил или переменчивости настроения.
Наденьте новенькое платье или выгуляйте новый костюм, и удача сама будет идти за вами по пятам. Вместе с этим, вас обязательно ждут знакомства с интересными людьми, которые в последующем могут стать вашими друзьями. Отдельный праздник для людей, родившихся в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы, ведь их желания непременно сбудутся.
Оказание помощи защитит от бед. Масштабные благие дела отвратят от населенного пункта или местности, где это произошло, энергетические аварии, пожары и другие ЧП.
Согласно прогнозу, новая прическа усилит органы чувств.
В пятницу неудачей может обернутся путешествие, переезд, охота, продажа коня или машины. Осторожнее следует быть людям знаков Тигра и Зайца.
— Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, путешествий, похоронных и военных дел, — обещает зурхай. — Покупка и надевание обновок, украшений даруют силу, уверенность, покровительство. После проведения специальных (буддийских) ритуалов, пожалуй, можно будет заниматься брачными делами. Стрижка волос обострит органы чувств.
Что говорит буддийский прогноз о делах неблагоприятных? На этот раз в их перечень вошли: закладка фундамента, охота и судебные дела.
— Усилят влияние люди, родившиеся в годы Коровы, Тигра и Зайца. Усталость ощутят люди, родившиеся в годы Мыши и Свиньи, — предупреждает настоятель Курумканского дацана в Бурятии.
Судьба благоволит тем, кто посвятит день благотворительности. Поправить психическое здоровье поможет дрессировка животных, занятия и игры с ними. Помощь принесут уверенность, могущество, силу убеждения и вдохновение.
Неблагоприятен конец недели для путешествий, переездов, покупки обновок, продажи коня или машины, брачных и похоронных дел. Противопоказано перевозить ценные грузы, большие предметы, выносить нечто габаритное из помещения наружу, совершать крупные денежные переводы, заниматься ценными бумагами.
Везде успеют люди, родившиеся в год Дракона.
Важно! Стрижка волос может привести к болезни.