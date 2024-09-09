В Омске загорелся катер, стоящий на земле

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что около двух часов дня 8 сентября поступило сообщение о возгорании судна на территории Ленинского округа. Выяснилось, что загорелся находящийся на списании катер «Заря».
На место возгорания прибыли две пожарные машины и девять спасателей. К моменту приезда пожарных катер горел внутри. Локализовать пожар удалось за четыре минуты, а полностью пламя было ликвидировано за пять минут.
При возгорании катера никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в речном порту 7 сентября загорелась баржа, возгорание произошло во время ремонта судна. Причина пожара пока неизвестна, проверку по факту возгорания баржи проводит транспортная прокуратура.