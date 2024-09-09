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В Омске загорелся катер, стоящий на земле

Судно находилось на списании.

Источник: пресс-служба МЧС России по Омской области

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что около двух часов дня 8 сентября поступило сообщение о возгорании судна на территории Ленинского округа. Выяснилось, что загорелся находящийся на списании катер «Заря».

На место возгорания прибыли две пожарные машины и девять спасателей. К моменту приезда пожарных катер горел внутри. Локализовать пожар удалось за четыре минуты, а полностью пламя было ликвидировано за пять минут.

При возгорании катера никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в речном порту 7 сентября загорелась баржа, возгорание произошло во время ремонта судна. Причина пожара пока неизвестна, проверку по факту возгорания баржи проводит транспортная прокуратура.

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