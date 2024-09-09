Жителям Воронежской области сообщили, где сбили БПЛА ночью 9 сентября

В Министерстве обороны России сообщили о том, где сбивали вражеские беспилотники в ночь на понедельник, 9 сентября.
В Воронежской области прошедшая ночь выдалась спокойной. На этот раз ни один БПЛА на территорию нашего региона не залетал. Относительно спокойно, учитывая сложную оперативную обстановку, было и у соседей. В Курской и Белгородской областях ночью 9 сентября сбили по одному беспилотнику.
Напомним, постепенно нормализуется ситуация в Острогожском районе Воронежской области, где ночью 7 сентября после падения обломков БПЛА началась детонация снарядов. Возникший пожар локализовали вечером 8 сентября, угрозы перехода огня на населенные пункты теперь нет. Детонация боеприпасов происходит реже. Возобновилось движение транзитного транспорта на ранее закрытом участке дороги Воронеж — Луганск.