Жителям Воронежской области сообщили, где сбили БПЛА ночью 9 сентября

В Воронежской области прошедшая ночь выдалась спокойной. На этот раз ни один БПЛА на территорию нашего региона не залетал. Относительно спокойно, учитывая сложную оперативную обстановку, было и у соседей. В Курской и Белгородской областях ночью 9 сентября сбили по одному беспилотнику.