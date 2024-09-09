Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти в 2025 году

Бородина признали виновным в мошенничестве в связи с хищением земель оборонного ведомства общей стоимостью более 940 млн руб. 8 сентября Второй Западный окружной военный суд приговорил его к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима, а также к штрафу на 350 тыс. руб. Согласно материалам дела, Бородин, будучи военным, с января 2008 года по ноябрь 2021 года приобрел право на имущество Минобороны. Речь идет об участках близ ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1» общей стоимостью более 940 млн руб.