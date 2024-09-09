Три ребенка пострадали в ДТП на Красноярском тракте в Омске

Пять человек пострадали в ДТП на Красноярском тракте в Омске. Среди пострадавших трое — дети. Информация об аварии поступила в Госавтоинспекцию в 20:50 часов 8 сентября.
«Водитель автомобиля “Тойота Раум”, мужчина 1988 года рождения, двигался по улице Красноярский тракт со стороны проспекта Менделеева в направлении улицы 25-й Северной. В районе строения № 47/1, при повороте налево, он нарушил требования дорожной разметки и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-211440 под управлением мужчины 2001 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции Омской области.
Травмы в результате ДТП получили водитель ВАЗа и его пассажир — 23-летний мужчины. Помощь медиков понадобилась также пассажирам «Тойоты» — 9-летней, 5-летней и годовалой девочкам. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.