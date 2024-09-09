В Пермском крае остановлен поиск пропавшей возле остановки женщины

Речь идёт о 72-летней жительнице Прикамья, которая исчезла 7 сентября. Как сообщали волонтёры поискового отряда, женщина села в автобус на остановке «РМЗ» в Кунгуре около 16:00 и доехала до остановки «Магазин Малышок». После этого женщина пропала, её местонахождение оставалось неизвестным. Уточнялось, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.