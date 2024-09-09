Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае остановлен поиск пропавшей возле остановки женщины

Она исчезла днём 7 сентября.

Поиск женщины, пропавшей возле остановки в Пермском крае, остановлен, сообщает поисковый отряд «Регион59».

Речь идёт о 72-летней жительнице Прикамья, которая исчезла 7 сентября. Как сообщали волонтёры поискового отряда, женщина села в автобус на остановке «РМЗ» в Кунгуре около 16:00 и доехала до остановки «Магазин Малышок». После этого женщина пропала, её местонахождение оставалось неизвестным. Уточнялось, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Днём 8 сентября «Регион59» сообщил, что поиски женщины окончены.

«Найдена, жива! Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — сообщили в поисковом отряде.

Подробности того, где и как была обнаружена пропавшая женщина — не разглашаются.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о пропаже 16-летней жительницы Пермского края, которая исчезла в Чусовском округе 30 августа. Волонтёры поисковых отрядов уточняли, что девушка может находиться в компании взрослого мужчины.