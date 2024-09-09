В Гулькевичском районе в сгоревшем «ВАЗе» погибли три девушки

По данным правоохранителей, погибли три человека.
В Telegram-канале ГУ МВД по Кубани сообщили, что инцидент случился порядка 20 часов вечера. Из материалов дела следует, что водитель машины «ВАЗ-2115» не справился с управлением на левом закруглении дороги и съехал с трассы, врезавшись в насаждение. Так, ТС загорелось в результате столкновения, подчеркнули в ведомстве.
В кабине авто были девушки 17, 22 и 24 лет — они погибли. Стражи порядка уточняют их личности и обстоятельства аварии.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Брюховецком муниципалитете легковая машина въехала в детскую площадку.