В Гулькевичском районе в сгоревшем «ВАЗе» погибли три девушки

В Telegram-канале ГУ МВД по Кубани сообщили, что инцидент случился порядка 20 часов вечера. Из материалов дела следует, что водитель машины «ВАЗ-2115» не справился с управлением на левом закруглении дороги и съехал с трассы, врезавшись в насаждение. Так, ТС загорелось в результате столкновения, подчеркнули в ведомстве.