Умер самый титулованный военный летчик России Игорь Родобольский

«Наследие, которое оставил Игорь Олегович Родобольский, будет жить в памяти всех, кто знал его и кого он смог вдохновить. Выражаю искренние соболезнования семье и близким Игоря Олеговича. Его подвиги и достижения навсегда вписаны в историю нашего Отечества», — написал господин Якушев.
Отмечается, что Игорь Родобольский был самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград. Он «уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений» и участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, заявили в аппарате полпреда.
Игорь Родобольский родился 18 марта 1960 года в Гродно. В 1983 году он закончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил в авиационных вертолетных частях Южной группы войск в Венгрии. В 1986—1989 годы принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Был командирован в Камбоджу на восемь месяцев, также участвовал в боевых действиях в Чечне. В период с 1995 по 2004 годы совершил более 1700 боевых вылетов, за время боевых действий эвакуировал свыше 500 раненых военных.
Был удостоен двух орденов Красной Звезды, трех орденов Мужества, ордена «За военные заслуги», ордена «За службу Родине в вооруженных силах СССР» 3-й степени. Трижды представлялся к званию Героя Российской Федерации.