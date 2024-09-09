Умер самый титулованный военный летчик России Игорь Родобольский

Игорь Родобольский родился 18 марта 1960 года в Гродно. В 1983 году он закончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил в авиационных вертолетных частях Южной группы войск в Венгрии. В 1986—1989 годы принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Был командирован в Камбоджу на восемь месяцев, также участвовал в боевых действиях в Чечне. В период с 1995 по 2004 годы совершил более 1700 боевых вылетов, за время боевых действий эвакуировал свыше 500 раненых военных.