В Челябинской области нетрезвая бесправница устроила ДТП на угнанной машине

Жительница поселка Метлино нетрезвой села за руль автомобиля своего знакомого и попала в ДТП. Ключи от транспортного средства находились в замке зажигания, чем и воспользовалась озерчанка. Проехав несколько километров, женщина не справилась с управлением и наехала на деревянное ограждение.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у жительницы поселка не имеется водительского удостоверения. Кроме того, у нее имелись признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования 36-летняя женщина отказалась.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Кроме того, дознанием возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Угон).