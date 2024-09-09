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В Челябинской области нетрезвая бесправница устроила ДТП на угнанной машине

В Озерске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, нетрезвой севшей за руль чужой машины и совершившей ДТП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жительница поселка Метлино нетрезвой села за руль автомобиля своего знакомого и попала в ДТП. Ключи от транспортного средства находились в замке зажигания, чем и воспользовалась озерчанка. Проехав несколько километров, женщина не справилась с управлением и наехала на деревянное ограждение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у жительницы поселка не имеется водительского удостоверения. Кроме того, у нее имелись признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования 36-летняя женщина отказалась.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Кроме того, дознанием возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Угон).