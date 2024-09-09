В Челябинской области нетрезвая бесправница устроила ДТП на угнанной машине

Жительница поселка Метлино нетрезвой села за руль автомобиля своего знакомого и попала в ДТП. Ключи от транспортного средства находились в замке зажигания, чем и воспользовалась озерчанка. Проехав несколько километров, женщина не справилась с управлением и наехала на деревянное ограждение.