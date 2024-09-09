Водителя, сбившего двух человек, арестовали в Приморье

В Артеме на Кирова, 54, 34-летний водитель управлял Toyota Mark II в состоянии алкогольного опьянения. Он столкнулся с Toyota Prius, двое людей погибли, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Установлено, что авария произошла вечером 7 сентября. В «Марке» находились пассажиры — именно они умерли по время столкновения авто. Предполагается, что рулевой потерял управление и выехал на полосу встречного движения.
По факту происшествия завели уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Мужчину взяли под стражу на два месяца.