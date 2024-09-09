Nissan сбил пятилетнего ребенка на глазах у родителей в Петербурге

Напомним, в минувшее воскресенье трагическое происшествие произошло в доме на Аллее Поликарпова в Приморском районе. Испуганные жильцы позвонили в полицию и рассказали, что их сосед бегает в неадекватном состоянии, а в его руках — нож. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире тело его 18-летней дочери. На нем зафиксировали множественные ножевые ранения.