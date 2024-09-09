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Nissan сбил пятилетнего ребенка на глазах у родителей в Петербурге

Пострадавшего в Выборгском районе малыша увезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 8 сентября, у дома на улице Руднева 39-летний водитель за рулем Nissan сбил пятилетнего ребенка. Происшествие случилось прямо на глазах у его родителей, которые вместе с ним пересекали проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— В результате ДТП пострадавшего малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, — добавили в ведомстве.

Стражи правопорядка вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по первой части статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью).

Напомним, в минувшее воскресенье трагическое происшествие произошло в доме на Аллее Поликарпова в Приморском районе. Испуганные жильцы позвонили в полицию и рассказали, что их сосед бегает в неадекватном состоянии, а в его руках — нож. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире тело его 18-летней дочери. На нем зафиксировали множественные ножевые ранения.