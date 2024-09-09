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Уголовное дело возбуждено из-за мусорного коллапса в Свердловской области

Уголовное дело по двум статьям возбуждено из-за ненадлежащего вывоза мусора в Первоуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры России в УрФО.

Меры приняты после июльского визита замгенпрокурора Сергея Зайцева в Первоуральск и последующей прокурорской проверки. Как уточнили в ведомстве, уголовное дело заведено по статьям о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и небезопасном обращении с отходами (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, после вмешательства Зайцева «были приняты организационные решения по смене регионального оператора», а работа по вывозу мусора «активизирована». Прокурору Первоуральска Алексею Морозову поставлена задача контролировать ситуацию.

Проблемы с вывозом мусора на западе Свердловской области существуют не первый год. Минувшим летом сразу несколько городов, включая Полевской, Новоуральск, Ревду и Первоуральск, столкнулись с мусорным коллапсом — с площадок перестали вывозить отходы. Реагируя на ситуацию, министерство ЖКХ лишило компанию «Экосервис» статуса мусорного оператора в западной части области.

ЖКХ