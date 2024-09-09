Уголовное дело возбуждено из-за мусорного коллапса в Свердловской области

Проблемы с вывозом мусора на западе Свердловской области существуют не первый год. Минувшим летом сразу несколько городов, включая Полевской, Новоуральск, Ревду и Первоуральск, столкнулись с мусорным коллапсом — с площадок перестали вывозить отходы. Реагируя на ситуацию, министерство ЖКХ лишило компанию «Экосервис» статуса мусорного оператора в западной части области.