В Ростовской области потушили ландшафтный пожар, угрожавший поселку Аглос

В Аксайском районе Ростовской области потушили крупный ландшафтный пожар, угрожавший поселку Аглос. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.
Как уточнили в ведомстве, сухая трава в районе населенного пункта вспыхнула накануне около полудня. Сильный ветер помогал огню быстро распространяться, но дойти до построек стихии не позволили.
На месте было задействовано 38 человек и 13 единиц техники, в том числе привлекалась ведомственная авиация. Вертолет Ми-8 сбросил на горящие очаги около 50 тонн воды.
— В 20 часов пожар потушили на площади 1200 кв. метров, — рассказали в МЧС.
Добавим, сейчас в 42 районах области сохраняется наивысший класс пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в 90% случаев основной причиной возгораний оказывается человеческий фактор. Жителей региона просят быть осторожными при обращении с огнем.