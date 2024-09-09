В Воронежской области водитель «Ауди» сбил насмерть мотоциклиста

— Всего 8 сентября в Воронежской области случилось 113 ДТП, из них 73 — в Воронеже, 30 — на дорогах в районах и 10 — на федеральных трассах. В 14 авариях один человек погиб, 16 получили травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.