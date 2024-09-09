В Воронежской области водитель «Ауди» сбил насмерть мотоциклиста

В воскресенье, 8 сентября, в 19.25 трагедией закончилось ДТП в Таловском районе. На 80 километре дороги «Дон-Бобров-Таловая-Новохоперск» 58-летний местный житель, руливший «Ауди А4», вылетел на встречную полосу. Там он сбил мотоцикл «Омакс». После этого «Ауди» вылетела в кювет.
48-летний мотоциклист, житель Таловского района, получил тяжелые травмы и умер до приезда скорой. Водителю «Ауди» потребовалась госпитализация. Очевидно, после курса лечения ему придется отвечать за смертельное ДТП.
— Всего 8 сентября в Воронежской области случилось 113 ДТП, из них 73 — в Воронеже, 30 — на дорогах в районах и 10 — на федеральных трассах. В 14 авариях один человек погиб, 16 получили травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.