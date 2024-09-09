Тело водителя найдено в кабине фуры, упавшей со Стригинского моста

Водолазы обнаружили тело водителя большегруза, упавшего со Стригинского моста в Нижнем Новгороде. По информации региональной Гострудинспекции, тело 67-летнего мужчины находится в кабине фуры на дне реки. В региональном ГУ МЧС уточнили, что достать его в настоящее время не представляется возможным — погибший оказался зажат в кабине.