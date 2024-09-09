Тело водителя найдено в кабине фуры, упавшей со Стригинского моста

Водолазы обнаружили тело водителя большегруза, упавшего со Стригинского моста в Нижнем Новгороде. По информации региональной Гострудинспекции, тело 67-летнего мужчины находится в кабине фуры на дне реки. В региональном ГУ МЧС уточнили, что достать его в настоящее время не представляется возможным — погибший оказался зажат в кабине.
— Сейчас решается вопрос о поднятии фуры на поверхность с помощью крана и уже после этого водителя будут извлекать из кабины, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, вечером 7 сентября большегруз «Шакман» пробил ограждение Стригинского моста и упал в Оку с высоты 16 метров. К месту происшествия прибыли спасатели и пожарный катер «Мастер — 510», однако на поверхность из фуры никто не выплыл.
Выяснилось, водитель вез арматуру на машине, зарегистрированной в Кировской области. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившего, выясняется, состоял ли мужчина в трудовых отношениях с предприятием. Ожидается извещение от работодателя. Ситуация находится на контроле главы региональной Гострудинспекции Ильи Мошеса.