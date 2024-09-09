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В Башкирии осудят мужчину, ударившего соседку лопатой по голове

Конфликт возник из-за нарушения границы земельного участка.

В Белорецком районе предстанет перед судом 63-летний житель Инзера, который ударил 48-летнюю соседку лопатой по голове. Как сообщили отдел МВД России по Белорецкому району, потасовка произошла из-за земельного участка.

Мужчина, с которым у нее граничит картофельный огород, начал обновлять забор между их участками. Женщина увидела, что сосед решил передвинуть новые опоры ограждения в сторону ее огорода, и неоднократно сделала ему замечания. Но тот игнорировал.

«В момент, когда подозреваемый копал яму под очередной столб, потерпевшая близко подошла к соседу, продолжая ругаться. В ответ он разозлился и нанес черенком лопаты один удар в лоб соседки, отчего она почувствовала себя плохо. Женщина обратилась в сельскую больницу», — отметили в МВД.

Экспертиза показала, что потерпевшей причинен легкий вред здоровью. Мужчина признал свою вину и раскаялся.