В Башкирии осудят мужчину, ударившего соседку лопатой по голове

«В момент, когда подозреваемый копал яму под очередной столб, потерпевшая близко подошла к соседу, продолжая ругаться. В ответ он разозлился и нанес черенком лопаты один удар в лоб соседки, отчего она почувствовала себя плохо. Женщина обратилась в сельскую больницу», — отметили в МВД.