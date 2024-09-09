Прокуратура проводит проверку после гибели подростка в карьере в Карабаше

Прокуратура проводит проверку после гибели 15-летнего мальчика в карьере в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства органами местного самоуправления в сфере обеспечения безопасного пребывания граждан на водных объектах», — говорится в сообщении.
Напомним, трагедия произошла в месте, не предназначенном для купания. Мальчик пропал во время утренней пробежки, его искали более суток. Тело подростка обнаружили в карьере на окраине города. Его подняли из водоёма и передали полицейским.