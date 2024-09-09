Пассажирка мотоцикла «Урал» погибла в ДТП в Шелеховском районе

Травмы, которые получила сибирячка, оказались слишком серьезными и она скончалась на месте. Мужчина, находившийся за рулем, был отправлен на медосвидетельствование. Проверка выявила, что показатели алкотестера в семь раз превышают допустимую норму. К тому же у него никогда не было водительских прав.