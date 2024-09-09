Пассажирка мотоцикла «Урал» погибла в ДТП в Шелеховском районе

В Шелеховском районе пьяная езда закончилась летальным исходом пассажирки. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на ГУ МВД Иркутской области, авария произошла ночью 8 сентября. Мужчина и 30-летняя женщина ехали по улице Горной на мотоцикле «Урал».
— В боковом прицепе ехала пассажирка. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, транспорт опрокинулся, — пишет информационное агентство.
Травмы, которые получила сибирячка, оказались слишком серьезными и она скончалась на месте. Мужчина, находившийся за рулем, был отправлен на медосвидетельствование. Проверка выявила, что показатели алкотестера в семь раз превышают допустимую норму. К тому же у него никогда не было водительских прав.
Ранее КП-Иркутск сообщает, что в областном центре и районе за неделю водители 25 раз попадали в ДТП.