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Пассажирка мотоцикла «Урал» погибла в ДТП в Шелеховском районе

Водитель мототранспорта был пьян.

Источник: Комсомольская правда

В Шелеховском районе пьяная езда закончилась летальным исходом пассажирки. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на ГУ МВД Иркутской области, авария произошла ночью 8 сентября. Мужчина и 30-летняя женщина ехали по улице Горной на мотоцикле «Урал».

— В боковом прицепе ехала пассажирка. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, транспорт опрокинулся, — пишет информационное агентство.

Травмы, которые получила сибирячка, оказались слишком серьезными и она скончалась на месте. Мужчина, находившийся за рулем, был отправлен на медосвидетельствование. Проверка выявила, что показатели алкотестера в семь раз превышают допустимую норму. К тому же у него никогда не было водительских прав.

Ранее КП-Иркутск сообщает, что в областном центре и районе за неделю водители 25 раз попадали в ДТП.