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Два расселенных дома сгорели за ночь в Нижнем Новгороде

Пожар случился в двух расселенных двухэтажных деревянных домах на улицах Рябцева и Героя Давыдова в Московском районе Нижнего Новгорода в ночь с 8 на 9 сентября.

Огонь потушен, погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщения о пожаре поступили в экстренные службы с разницей ровно в один час. С огнем боролись 83 спасателя и 21 единица техники.

Причины возгорания устанавливаются.

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