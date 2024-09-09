Два расселенных дома сгорели за ночь в Нижнем Новгороде

Огонь потушен, погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.
Сообщения о пожаре поступили в экстренные службы с разницей ровно в один час. С огнем боролись 83 спасателя и 21 единица техники.
Причины возгорания устанавливаются.
Пожар случился в двух расселенных двухэтажных деревянных домах на улицах Рябцева и Героя Давыдова в Московском районе Нижнего Новгорода в ночь с 8 на 9 сентября.
Огонь потушен, погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.
Сообщения о пожаре поступили в экстренные службы с разницей ровно в один час. С огнем боролись 83 спасателя и 21 единица техники.
Причины возгорания устанавливаются.