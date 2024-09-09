«Поет тихо, голос еле слышно»: сибиряки раскритиковали концерт Клавы Коки в Братске

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Братске Иркутской области прошел новый музыкальный марафон «Перезарядка». Для жителей и гостей города весь вечер выступали дуэт братьев Гаязовых, группа «Бурито», певица Клава Кока и DJ Zolotov. Особенно своих кумиров ждали молодежь и дети.
За несколько часов до выступления Клава Кока выложила у себя на странице в соцсети фото из самолета с подписью «Братск, вы меня ждете?» и получила множество одобрительных комментариев. Даже пасмурная погода, дождь и слякоть не могли помешать поклонникам услышать голос любимой артистки. Некоторые переживали, что звезда была одета слишком легко. При температуре +9…+11 градусов она вышла на сцену в мини-юбке и короткой рубашке, которая оголяла живот.
— Концерт просто огонь… Музыканты вообще достойны отдельных оваций, пели все живьем, были приветливые и милые, — написала одна из зрительниц в соцсетях.
— Такого звука Братск ещё не слышал! Прокачали город артисты. Я была всё, слышала своими музыкальными ушами.
— Бурито и Кока звучали шикарно. Хоть я их и не любитель, — хвалили сибиряки звездных гостей.
Зажигала толпу профессиональная подтанцовка, да и сама Клава Кока энергично плясала под собственные хиты: «Покинула чат», «Пьяную домой», «Влюблена в МДК» и другие.
Однако нашлись и те, кто поспешил раскритиковать известную представительницу шоу-бизнеса. Одни назвал выступление «рассчитанным на малолетнюю публику». Вторые якобы услышали звучание фонограммы. Третьи посчитали, что деньги, заложенные на гонорары певцов, «были потрачены зря».
— И это то, что заслуживает Братск?
— Отстой был звук, она поет тихо, голос еле слышно, басы все перебивают.
— Неужели не было певцов лучшего качества?
Однако мнение хейтеров не помешало фанатам из Братска хвастаться фотографиями с Кокой в соцсетях.