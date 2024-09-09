«Поет тихо, голос еле слышно»: сибиряки раскритиковали концерт Клавы Коки в Братске

За несколько часов до выступления Клава Кока выложила у себя на странице в соцсети фото из самолета с подписью «Братск, вы меня ждете?» и получила множество одобрительных комментариев. Даже пасмурная погода, дождь и слякоть не могли помешать поклонникам услышать голос любимой артистки. Некоторые переживали, что звезда была одета слишком легко. При температуре +9…+11 градусов она вышла на сцену в мини-юбке и короткой рубашке, которая оголяла живот.