Глава СК РФ поручил возбудить дело после драки школьников под Ростовом

— В отношении их родителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С участниками событий, а также их родителями сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.