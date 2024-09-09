Глава СК РФ поручил возбудить дело после драки школьников под Ростовом

В Аксае Ростовской области на одной из спортивных площадок города, расположенной в районе улицы Строителей, между школьниками случилась массовая драка. Горожане уточнили, что возраст подростков — 10−12 лет.
Изначально информация об этом появилась в социальных сетях. После ее подтвердили в полиции региона. По данным ГУ МВД по Ростовской области, в конфликте принимали участие шесть человек.
Один из них получил травмы, но от госпитализации отказался. Зачинщиками конфликта стали двое из его участников.
— В отношении их родителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С участниками событий, а также их родителями сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В свою очередь, ситуацией заинтересовались и в следственном комитете. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий. Также руководитель СУ СК по Ростовской области Аслан Хуаде должен будет предоставить доклад.