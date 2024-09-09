Военнослужащий из Иркутской области Дмитрий Карпунькин погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутской области младший сержант Дмитрий Карпунькин погиб в зоне специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.
«Дмитрий Карпунькин родился Тулуне. После школы поступил в профессиональное училище номер 4. В 2008 году переехал в Железногорск-Илимский, где работал в разных областях», — рассказали АиФ-Иркутск в администрации города.
Мужчина решил встать на защиту Родины и заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. В ходе выполнения боевых задач на передовой Дмитрий Карпунькин погиб 27 февраля 2024 года.
В памяти родных он останется добрым человеком и верным товарищем. В понедельник, 9 сентября, в храме Святого Луки в Тулуне прошла церемония прощания с Дмитрием Карпунькиным. Родные и друзья проводили бойца в последний путь.