Житель Улан-Удэ осквернил символы воинской славы

По данным следствия, 2 сентября 2024 года в ночное время суток обвиняемый, под действием алкоголя, находился в парке «Мемориал Победы» в центральной части Улан-Удэ. Комплекс посвящен памяти погибших героев Великой Отечественной войны. На камерах видеонаблюдения можно заметить, как он бросает в Вечный огонь похоронный венок и цветы. Конечно же, все сгорело.