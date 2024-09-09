Житель Улан-Удэ осквернил символы воинской славы

В Советском районе жителю Улан-Удэ предъявили обвинение в осквернении символов воинской славы России и в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК России пр Республике Бурятия.
По данным следствия, 2 сентября 2024 года в ночное время суток обвиняемый, под действием алкоголя, находился в парке «Мемориал Победы» в центральной части Улан-Удэ. Комплекс посвящен памяти погибших героев Великой Отечественной войны. На камерах видеонаблюдения можно заметить, как он бросает в Вечный огонь похоронный венок и цветы. Конечно же, все сгорело.
— Фигурант задержан на месте происшествия. На допросе он сознался в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас по уголовному делу проводят необходимые следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и собирают доказательную базу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области подвели итоги муниципальных выборов.