16-летний хулиган осужден за стрельбу в автобусе в Нижнеудинске

Установлено, что подсудимый 16 феврали 2024 года вечером ехал на маршрутном автобусе № 6 до остановки Профсоюзной. Однако, не оплатил полную стоимость проезда, после чего водитель сделал ему замечание, завязался словесный конфликт. Хулиган достал пневматический пистолет, который приобрел сам, и выстрелил два раза в лобовое стекло движущегося автобуса, также один раз в заднее стекло.