16-летний хулиган осужден за стрельбу в автобусе в Нижнеудинске

В Нижнеудинске вынесли приговор по уголовному делу 16-летнему подростку. Его признали виновным в хулиганстве, совершенным с применением оружия. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Установлено, что подсудимый 16 феврали 2024 года вечером ехал на маршрутном автобусе № 6 до остановки Профсоюзной. Однако, не оплатил полную стоимость проезда, после чего водитель сделал ему замечание, завязался словесный конфликт. Хулиган достал пневматический пистолет, который приобрел сам, и выстрелил два раза в лобовое стекло движущегося автобуса, также один раз в заднее стекло.
— Тем самым создал реальную угрозу для водителя и не более 10 пассажиров, находившихся в автобусе. Осужденный вину в совершении преступления полностью признал, он на учете в органах профилактики не состоял, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Его признали виновным, назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. Помимо этого, суд решил уничтожить пистолет, который использовался при совершении преступления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 11 сентября объявили днем трезвости и запретили продавать алкоголь с 08:00 до 23:00.