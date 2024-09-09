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Перед Димитровским мостом в Новосибирске произошло массовое ДТП

Госавтоинспекция уже дала комментарий.

Перед выездом на Димитровский мост в Ленинском районе Новосибирска произошла авария с участием пяти автомобилей.

— Данное ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщила Госавтоинспекция по Новосибирской области.

Как сообщала КП-Новосибирск, 6 сентября в Татарском районе Новосибирской области водитель «Ниссана» погиб при столкновении с бензовозом.

В тот же день в Железнодорожном районе Новосибирска водителя мотоцикла увезла скорая после ДТП с троллейбусом.

Помимо этого, 5 сентября в Заельцовском районе областного центра пришлось госпитализировать малолетнего водителя питбайка, который столкнулся со «Шкодой».