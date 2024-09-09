Полиция Швеции заподозрила диверсию с дронами в крупнейшем аэропорту

«Полиция собирает информацию о произошедшем и начинает предварительное расследование диверсии в аэропорту и нарушений законодательства», — говорится в сообщении. Около 3:30 по местному времени работа аэропорта возобновилась.
Как пишет AIR Live, несколько рейсов были перенаправлены в аэропорты Стокгольм-Скавста и Гётеборг-Ландветтер. По данным издания, речь идет о пролете по меньшей мере четырех беспилотников разного типа.
«Мы подозреваем, что это был преднамеренный акт, но я не могу ответить на вопрос о его цели. Из-за конфиденциальности расследования мы не хотим разглашать информацию о том, какой именно беспилотник был замечен или кем», — сказал представитель шведской полиции Дэниел Викдаль.
В Вооруженных силах Швеции заявили, что им доложили об инциденте, и они поддерживали контакт с руководством аэропорта.
Стокгольм-Арланда — крупнейший международный аэропорт Швеции и третий по размеру в Скандинавских странах. Расположен в районе поселка Мерста, в 42 км к северу от Стокгольма, имеет пять терминалов.