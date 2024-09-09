Полиция Швеции заподозрила диверсию с дронами в крупнейшем аэропорту

«Мы подозреваем, что это был преднамеренный акт, но я не могу ответить на вопрос о его цели. Из-за конфиденциальности расследования мы не хотим разглашать информацию о том, какой именно беспилотник был замечен или кем», — сказал представитель шведской полиции Дэниел Викдаль.