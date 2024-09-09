Бизнесмен из Самары признан виновным в мошенничестве с мебелью на 3 млн рублей

Как следует из материалов дела, несколько жителей Самарской области сообщили в полицию о том, что не получили мебель, заказ на которую до этого оформили и перечислили оплату за товар продавцу. Аналогичные заявления поступили силовикам от жителей Оренбургской области, Республики Татарстан и Ханты-Мансиийского автономного округа — Югра.