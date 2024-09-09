Бизнесмен из Самары признан виновным в мошенничестве с мебелью на 3 млн рублей

«Предпринимателю, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года пять месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Как следует из материалов дела, несколько жителей Самарской области сообщили в полицию о том, что не получили мебель, заказ на которую до этого оформили и перечислили оплату за товар продавцу. Аналогичные заявления поступили силовикам от жителей Оренбургской области, Республики Татарстан и Ханты-Мансиийского автономного округа — Югра.
Следствие установило, что бизнесмен продавал мебель в розницу в ТЦ Самары. Он заключал договоры с клиентами и взимал с ним полную или частичную оплату, однако после этого откладывал сроки поставки заказа под разными предлогами. От действий предпринимателя пострадали 19 человек.
На этапе предварительного следствия обвиняемый возместил часть ущерба на сумму 313,5 тыс. руб. На допросе бизнесмен пояснил, что деньги клиентов тратил на предпринимательскую деятельность и погашение долгов.