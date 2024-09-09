Спасатели потушили пожар на Антоново-Овсеенко в Воронеже

Напомним, о сильном задымлении у авторынка утром в понедельник воронежцы сообщили в социальных сетях. По информации МЧС, там загорелось производственное здание площадью около 200 квадратных метров. Угрозы распространения огня на жилые постройки не было. Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдений всех требований пожарной безопасности. Из-за жаркой погоды в Воронежской области сохраняется высокий риск возникновения пожаров.