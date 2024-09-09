В Ростовской области за неделю произошло более трехсот пожаров

С 2 по 8 сентября 2024 года в Ростовской области потушили 365 пожаров, было зафиксирован один смертельный случай. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.
— Выезжали на 365 пожаров, спасли троих, еще один человек погиб. Кроме того, за указанный период произошло 126 возгораний сухой растительности на общей площади в 10,5 га, — говорится в сводке экстренного ведомства.
Также за семь прошедших дней представители МЧС ликвидировали последствия 22 ДТП. Помощь оказали в трех случаях, спасли 14 человек.
На водных объектах погибли два человека.