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В Ростовской области за неделю произошло более трехсот пожаров

За семь дней в Ростовской области потушили 365 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

С 2 по 8 сентября 2024 года в Ростовской области потушили 365 пожаров, было зафиксирован один смертельный случай. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.

— Выезжали на 365 пожаров, спасли троих, еще один человек погиб. Кроме того, за указанный период произошло 126 возгораний сухой растительности на общей площади в 10,5 га, — говорится в сводке экстренного ведомства.

Также за семь прошедших дней представители МЧС ликвидировали последствия 22 ДТП. Помощь оказали в трех случаях, спасли 14 человек.

На водных объектах погибли два человека.