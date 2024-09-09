Умер самый титулованный военный летчик России и ветеран Афганистана Родобольский

«Только ненормальный нездоровый человек страх не испытывает. Меня три раза сбивали, я садился в горах, но я не хотел бы об этом рассказывать. Тяжелые воспоминания. Конечно, когда знаешь, что ты сейчас можешь упасть, страх есть. Но я об этом не думал, я просто выполнял свою задачу, а вот потом, когда анализировал, становилось не по себе», — пояснял военный.