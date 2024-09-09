Зама главного борца с коррупцией Красноярского края задержали по подозрению во взяточничестве

В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего: «При подтверждении вины заместителя начальника отдела УЭБиПК он будет привлечен к установленной законом ответственности. Второй фигурант был задержан ранее и уволен из ОВД еще в июле 2024 года».