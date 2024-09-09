Зама главного борца с коррупцией Красноярского края задержали по подозрению во взяточничестве

Его подозревают в получении взятки в виде денег, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, с августа по октябрь 2023 года высокопоставленный полицейский и его подельник — старший оперуполномоченный по особо важным делам УЭБиПК ГУ МВД — получили через посредника 345 тысяч рублей.
За незаконное вознаграждение подозреваемые не проводили оперативные мероприятия и проверки в отношении красноярца, осуществляющего незаконную игорную деятельность на территории краевого центра.
«Деньги передавались частями. При этом изначально, чтобы скрыть следы преступления, взятка была переведена на криптобиржу в криптовалюте, а уже после обналичена», — отметили в СК.
В настоящее время замначальника отдела УЭБиПК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, в производстве следователей также находится уголовное дело в отношении его бывшего подчиненного — старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Он подозревается во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего: «При подтверждении вины заместителя начальника отдела УЭБиПК он будет привлечен к установленной законом ответственности. Второй фигурант был задержан ранее и уволен из ОВД еще в июле 2024 года».