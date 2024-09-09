Водитель «Хонды» на ходу выпала из машины и погибла под Лукояновом

Смертельная авария произошла в Лукояновском округе Нижегородской области вечером 8 сентября. Как сообщили в Пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в 18:10 на 174 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов:
— 45-летняя водитель автомобиля Honda Civic превысила скорость и не удержала транспортное средство на проезжей части. Машина съехала в кювет с последующим опрокидыванием.
Водитель иномарки и ее 51-летний пассажир не были пристегнуты, в момент аварии они оба выпали из салона. В результате виновница случившегося погибла на месте, а ее попутчик получил травмы. Пострадавшего мужчину доставили в Починковскую ЦРБ. В настоящее время проводится проверка по факту этого ДТП.