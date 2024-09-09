Водитель «Хонды» на ходу выпала из машины и погибла под Лукояновом

Водитель иномарки и ее 51-летний пассажир не были пристегнуты, в момент аварии они оба выпали из салона. В результате виновница случившегося погибла на месте, а ее попутчик получил травмы. Пострадавшего мужчину доставили в Починковскую ЦРБ. В настоящее время проводится проверка по факту этого ДТП.