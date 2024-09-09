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Троих мужчин осудят в Уфе за нападение на медиков

В столице Башкирии перед судом предстанут трое местных жителей по статьям о хулиганстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и повреждении имущества.

Ночью в сентябре прошлого года две компании мужчин начали скандалить у кафе «Тет-а-тет» на улице Аксакова. Началась драка, которая продолжилась возле центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Заметив потасовку, пять медиков направились к мужчинам, чтобы помочь пострадавшим. В итоге обвиняемые без причины избили сотрудников неотложки, сломав одному из них ногу. Также один из хулиганов ударил спецмашину, которая направлялась на вызов, повредил стекло двери.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, уголовное дело направили для рассмотрения в суд.